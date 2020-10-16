تركيا تستقبل أكثر من 25 مليون سائح

2020/10/16 | 10:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعات ….أعلنت وكالة الأناضول التركية عن تقرير لها حول السياحة في تركيا خلال العام الماضي 2019، والذي يبين أرقاما كبيرة خلال سبعة اشهر فقط .تركيا كانت قد أعلنت خلال العام الحالي إيقاف استقبال السياح إليها وذلك بعد تفشي فيروس كورونا بداخل تركيا وهو ما جعل نظامها السياحي يعترض للعديد من التهديدات […]

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