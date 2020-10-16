الفتح: الحكومة لم تقف الى جانب الحشد رغم تضحياته

2020/10/16 | 10:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصانتقد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، مايتعرض له الحشد الشعبي من محاولات التهميش والاقصاء وعدم الانصاف، لافتا الى ان الحكومة لم تقف الى جانب الحشد ولم تحق الحق لمنتسبيه.وقال كريم لـ /المعلومة/، ان “الحكومة ظالمة للحشد الشعبي ولم تعمل على انصاف هذه المؤسسة من حيث عودة المفسوخة عقودهم، في وقت قامت باعادة من سلم نفسه لداعش وتخاذل عن اداء الواجب وانتمى لهذا التنظيم الارهابي”.واضاف ان “هناك غبن كبير يتعرض له الحشد الشعبي وضياع للحقوق، في وقت قام فيه الكثير من رجال الحشد ببيع الغالي والنفيس وكل مايملكوه من اجل ان تتوفر لهم اجرة النقل للوصول الى ارض المعركة”.وبين ان “الالاف من ابناء الحشد مازال مصيرهم مجهول رغم استمراريتهم بالدوام والخدمة ولم تصدر لهم اوامر التعيين، وبالتالي فأن هناك مؤامرة كبيرة يتعرض لها الحشد من قبل الكثير من الجهات التي تقف الى جانب الدول المعادية للعراق”.



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