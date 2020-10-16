بايدن وترامب يعرضان رؤيتيهما المتعارضتين لمكافحة وباء كورونا

2020/10/16 | 10:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- في مواجهة تلفزيونية عرض دونالد ترامب وجو بايدن على شبكتي تلفزيون منفصلتين أسلوبيهما المختلفين وخلافاتهما العميقة حول إدارة وباء كورونا قبل 19 يوما من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.وقال المرشح الديمقراطي بايدن لشبكة “ABC”، بهدوء: “نحن في وضع لدينا فيه أكثر من 210 آلاف وفاة، وماذا يفعل (الرئيس)؟ لا شيء”، مقدما نفسه على أنه موحد […]

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