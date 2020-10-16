ميسي يكشف سبب تراجع سجله التهديفي ويوجه رسالة للشعب الأرجنتيني

2020/10/16 | 10:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- كشف قائد نادي برشلونة ومنتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، أنه بدأ يلعب أكثر من أجل الفريق ولم يعد يولي أهمية كبرى لتسجيل الأهداف، كما تحدث عن معاناة شعبه في ظل أزمة كورونا.وقال ميسي في تصريحات أبرزتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “لم أعد أولي أهمية كبرى الآن لتسجيل الأهداف، وأحاول أن أبذل قصارى جهدي من أجل […]

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