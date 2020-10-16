البيت الأبيض يعلن استراتيجيته لضمان الهيمنة الأمريكية على التكنولوجيات الناشئة

2020/10/16 | 10:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدر البيت الأبيض خطة توضح بالتفصيل استراتيجيته في التقنيات الناشئة التي تهدف إلى توفير ميزة تنافسية في مجالات جديدة.

وتهدف الخطة إلى ضمان هيمنة الولايات المتحدة في العلوم والتكنولوجيا، في الوقت الذي تعمل فيه الصين وروسيا ودول أخرى على حشد الموارد في هذه المجالات ، وفقا لبيان صحافي للبيت الأبيض حول الوثيقة.

وبشكل منفصل، قالت وزارة التجارة إنها تدعم الخطة وسردت تفاصيل ضوابط التصدير الحالية للتقنيات التي تهدف إلى مساعدة الخطة، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

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