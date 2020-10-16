شركة نفطية عراقية توضح حقيقة فيديو وصور تظهر التجاوز على انابيب نقل النفط الخام

2020/10/16 | 10:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أصدرت شركة نفط ميسان بيانا ، وضحت فيه حقيقة مقاطع الفيديو والصور الذي تناقلتها بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر التجاوز على احد انابيب نقل النفط الخام في حقل البزركان النفطي بهدف السرقة التي اكتشفت من قبل قوة الرد السريع .وقال إعلام الشركة في بيان ” بانها ليست المرة […]

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