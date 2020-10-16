2020/10/16 | 10:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تنشر منصة “يس عراق” قائمة بأسعار صرف الدولار، والعملات الأجنبية، والمعادن والنفط في الأسواق المحلية لهذا اليوم الجمعة، (16 تشرين الأول 2020).

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار : 125,500

سعر شراء الدولار : 124,500

تقريبي

العملات العالمية الأجنبية

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 117,00 دولار

الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 128,87 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 794,40 ليرة تركية

المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1904,05$

النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت = 42,63 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 40,40 دولار

وسجلت قائمة أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والمعادن الثمينة في الأسواق المحلية أمس الخميس (15 تشرين الأول 2020) بحسب رصد مختصين، كالتالي:

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار : 125,000

سعر شراء الدولار : 124,000

تقريبي

—————————————

العملات العالمية الأجنبية

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 117,60 دولار

الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 130,27 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 793,40 ليرة تركية

——————————————

المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1900,05$

———————————————

النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت = 43,33 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 41,04 دولار

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائمة بالاسعار: الصعود مازال مسيطرًا على أسعار الدولار في الاسواق العراقية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائمة بالاسعار: الصعود مازال مسيطرًا على أسعار الدولار في الاسواق العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).