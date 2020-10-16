 فرنسا تعلن إصابة أكثر من 30 ألف شخص بكورونا في يوم واحد

2020/10/16 | 10:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..سجلت فرنسا، رقما قياسيا جديدا من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد هو الأعلى على المستوى الأوروبي، إذ تخطى عدد المصابين الـ 30000 خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة في بيان رسمي إنه تم تسجيل 30621 حالة إصابة جديدة منذ يوم أمس الأربعاء وهو أعلى رقم يتم تسجيله في فرنسا وأوروبا في يوم واحد وذلك منذ بداية الوباء.

ووصل إجمالي عدد المصابين اليوم إلى 809684 فيما وصل إجمالي المتوفين إلى 33125 بعد تسجيل 88 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن أمس الأربعاء، فرض حظر التجوال في 9 مناطق بينها العاصمة باريس من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا بعد أن أصبحت المستشفيات تعاني وضعا صعبا نتيجة ارتفاع أعداد المصابين.انتهى/25

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