تقرير إيطالي : يوفنتوس كان قريبًا من حسم صفقة هالاند

2020/10/16 | 10:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – كشف تقرير صحفي إيطالي، أن النرويجي إيرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند، كان على أعتاب الانتقال إلى صفوف يوفنتوس خلال الموسم الماضي.وتألق هالاند بشدة في الموسم الماضي مع ريد بول سالزبورج في دوري أبطال أوروبا، مما جعل معظم الأندية الكبرى تسعى لضمه، إلا أن الشاب النرويجي اختار التوقيع مع دورتموند في الميركاتو […]

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