موسم الأمطار “ينطلق رسميًا” في العراق.. متنبئ جوي يكشف تفاصيل موجة الهطول

2020/10/16 | 10:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن الراصد الجوي في العراق محمد علي، اليوم الجمعة، عن بدء موسم الأمطار في العراق، ويستمر لمدة شهر و3 أسابيع، تمهيداً لفصل الشتاء.

وذكر علي في تدوينة رصدتها “يس عراق” إن “مطلع الشهر القادم ومنتصفه قد يكون له بصمة رائعة على مناطق واسعة من البلاد”، لافتاً إلى أن “توقعات الأمطار التراكمية تبشر بالخير”.

وأضاف علي، أن “اليوم الجمعة هو بداية موسم الأمطار على العراق، ويستمر لمدة شهر و 3 أسابيع الى 7 كانون الأول، ثم يبدأ الشتاء بنجمه الأول (‎المربعانية)”.

وتوقع الراصد، أن “تدخل البلاد نهاية شهر أكتوبر وبداية نوفمبر المنظومة الجوية تدريجياً”، دون أن يستبعد تأخر موسم الأمطار، لكنه “ليس جفافاً” على حد تعبيره.

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