أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في العراق

2020/10/16 | 10:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر “تقدم” أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والمعادن في العراق، لليوم الجمعة.

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار : 125,500

سعر شراء الدولار : 124,500

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 117,00 دولار

الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 128,87 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 794,40 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1904,05$

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