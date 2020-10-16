الزراعة العراقية: تحقيق إيرادات مالية من الحنطة والخضراوات والشعير خلال 2020

2020/10/16 | 10:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الجمعة، أنها حققت إيرادات مالية من المنتج المحلي.وقال حميد النايف الناطق باسم الوزارة لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تمكنت من توفير ملايين الدولارات من المنتج الزراعي المحلي من محصولي الحنطة …

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