بعيدا عن الكاميرات.. زفاف المصارع جون سينا بعد قصة حب

2020/10/16 | 10:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تقارير إعلامية أن المصارع والفنان الأميركي جون سينا قد ارتبط مؤخرا بصديقته شاي شريتزاده في حفل زفاف خاص بعيد عن أضواء الكاميرات.

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