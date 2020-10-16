2020/10/16 | 10:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أعلن الراصد الجوي محمد علي، عن بدء موسم الأمطار في العراق، ويستمر لمدة شهر و3 أسابيع، تمهيداً لفصل الشتاء.وذكر علي في تدوينة وتابعته المستقلة اليوم الجمعة، إن “مطلع الشهر القادم ومنتصفه قد يكون له بصمة رائعة على مناطق واسعة من البلاد”، لافتاً إلى أن “توقعات الأمطار التراكمية تبشر بالخير”.وأضاف علي، أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق : الموسم الأمطار يبدأ ويستمر لمدة 3 أسابيع) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق : الموسم الأمطار يبدأ ويستمر لمدة 3 أسابيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).