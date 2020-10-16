مؤكدة اقامة دعاوى ضد مجرفي البساتين.. الزراعة: حققنا ايرادات بملايين الدولارات من المنتج المحلي

2020/10/16 | 11:00 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة الزراعة، الجمعة، تحقيق إيرادات بملايين الدولارات من المنتج المحلي، مؤكدة أقامة عشرات الدعاوى ضد الأشخاص الذين قاموا بتجريف البساتين.

وقال الناطق باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، في تصريح له، اليوم (16 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "الوزارة تمكنت من توفير ملايين الدولارات من المنتج الزراعي المحلي من محصولي الحنطة والشعير والخضراوات لهذا العام"، مشيرا إلى أن" هناك نحو مليون طن من الشعير وستمائة ألف طن من الحنطة ، هي فائضة عن الحاجة المحلية، ولها منافع مالية تدعم الاقتصاد الوطني".

وأضاف النايف أن "المحاصيل الزراعية التي تم إنتاجها محليا أسهمت في توفير العملة الصعبة داخل البلاد من خلال عدم استيراد المنتجات الزراعية من الخارج، وأدت أيضا إلى تشغيل العديد من الأيدي العاملة، فضلا عن زيادة المساحات الخضراء، وأن لهذا مردودات إيجابية على المستوى الاقتصادي والدخل القومي للبلاد".

وشدد على أن "وزارة الزراعة تعتمد سياقات مدروسة لحماية ودعم المنتج المحلي لمنع استيراد المنتجات الزراعية، وتجنب خروج العملة الصعبة من البلاد".

وبين النايف أن "وزارة الزراعة أقامت عشرات الدعاوى ضد بعض الأشخاص الذين قاموا بتجريف البساتين، وأن الجهات الأمنية تضرب بيد من حديد على كل من يحاول تجريف البساتين" مؤكدا أن "نسبة تجريف البساتين انخفضت بسبب الإجراءات الرادعة، وأن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء عملية التجريف هذه".

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