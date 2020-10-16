منظمة الصحة العالمية تعلن عدم فعالية عدد من الأدوية في علاج كورونا

2020/10/16 | 11:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرنسا تعلن فرض حظر التجول ليلا في باريس بسبب كورونا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إجراءات للحد من تفشي فايروس كورونا وأكد على تشديد إجراءات الوقاية في العاصمة باريس وعدد من المدن الكبرى، وفرض حظر تجول ليلي في تلك المناطق التي ينتشر فيها الفايروس بسرعة كبيرة.

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