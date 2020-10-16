ميسي: “عدم المساواة أكبر المشكلات”

2020/10/16 | 11:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال قائد منتخب الأرجنتين ومهاجم برشلونة، ليونيل ميسي، اليوم الخميس، أن “عدم المساواة تعد واحدة من كبرى المشكلات” في المجتمع، وطالب بضرورة حصول “الأكثر احتياجاً” على خدمات مثل المياه، الكهرباء والغذاء خلال فترة وباء كورونا.

وصرح ميسي (33 عاماً) في مقابلة مع مجلة جاركانتا بوديروسا المحلية أنه “فخور للغاية برؤية هؤلاء الأشخاص الذين يتعاونون في غرف الطعام ومناطق التنزه (التي تقدم فيها مأكولات ومشروبات) بالأرجنتين، حتى في ظل هذه الأوقات المعقدة التي نعيش فيها”.

واعتبر “البرغوث” أن “عدم المساواة” تعد “واحدة من أكبر المشكلات في مجتمعنا”، مشدداً على ضرورة “مكافتها لتصحيح الأمر في أقرب وقت”.

وخلال وباء كورونا، قدم ميسي، بشكل خاص أو عبر مؤسسته، تبرعات مهمة للمستشفيات والمنظمات التي تكافح كوفيد-19.

وأضاف اللاعب صاحب الكرات الذهبية الست “من الضروري للغاية، لمن هو في أمس الحاجة، الحفاظ على الخدمات الأساسية لهم في أوقات مثل الوباء، كالمياه والكهرباء وحتى الطعام”.

وتذكر خطواته الأولى كلاعب كرة قدم، مقراً بأنه “لم يكن ليتخيل حتى” أن يقدم مسيرة كالتي قدمها، مؤكداً أنه الآن “أقل هوساً بتسجيل الأهداف” وأن يحاول “المساهمة بقدر أكبر للمجموعة”.

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