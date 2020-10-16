طرق تحديد الإصابة بكورونا دون ظهور الأعراض

2020/10/16 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

تحدثت نيللي سوسيدوفا، عالمة الفيزياء الحيوية، عن الطرق التي ستساعد في تحديد أنك مصاب بفيروس كورونا المستجد دون وجود أي أعراض تدل على ذلك، خصوصاً أن أعداداً كبيرة من المصابين، أثبت الفحص الخاص بكورونا إصابتهم دون وجود أعراض لديهم.

وقالت سوسيدوفا في تصريح صحفي، إن "هناك عدداً من الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض لديهم حاسة شم وتذوق على المدى القصير تتغير، ولكن لا توجد أعراض أخرى".

وأضافت: "إذا كان شخص ما مريضًا من حولك، فأنت بحاجة إلى الاستماع إلى نفسك، ويزداد الاحتمال، ويمكنك إجراء اختبار سريع للأجسام المضادة، ويمكن القيام بذلك في المنزل، في الشركات، وفي حالة عدم وجود أعراض سريرية، أجسام مضادة، فقد كنت مريضاً دون أعراض ولديك مناعة ضد الفيروس".

وتابعت: "ما زال بإمكاننا إجراء التصوير المقطعي المحوسب، وإذا رأينا تغييرات، فإننا نفهم أن هناك مرضًا قد لا يظهر خارجيًا، ولا يظهر الالتهاب الرئوي دائمًا على شكل سعال أو سيلان في الأنف، وقد تكون هناك درجة حرارة، وحتى في هذه الحالة، لمدة قصيرة، وهناك أشخاص مصابين بالتهاب رئوي دون درجة الحرارة".

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