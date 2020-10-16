اليوم.. الزوراء يختتم معسكر البصرة بلقاء الميناء ويعود غدا الى بغداد

2020/10/16 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أفاد المنسق الاعلامي لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد، الجمعة (16 تشرين الاول 2020)، بأن النوارس سيختتم معسكره في البصرة اليوم، والذي امتد لاكثر من إسبوع.

وقال رشيد في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن "الفريق سيختتم معسكره اليوم بلقاء فريق الميناء بالمدينة الرياضية ودياً، بعد أن أجرى لقائين سابقين مع نفط الجنوب، فاز في الاول وتعادل في الثاني".

وأضاف، أن " الملاك التدريبي للفريق إستفاد من اللقاءات الودية للثبات على التشكيلة النهائية قبل افتتاح دوري الكرة الممتاز والمشاركة الآسيوية".

وأوضح رشيد، أن "الفريق سيعود الى بغداد يوم غد السبت ليلعب آخر مباراة ودية مع احد الفرق البغداية قبل لقاء الشرطة في إفتتاح دوري الكرة الممتاز".

وكانت قرعة دوري الكرة الممتاز قد وضعت فريق الزوراء بمواجهة الشرطة بإنطلاق المنافسة في (25) من تشرين الاول الجاري.





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