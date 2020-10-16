بينها مستخدم في العراق.. الصحة العالمية: أربعة أدوية غير صالحة لعلاج كورونا

2020/10/16 | 11:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حددت منظمة الصحة العالمية أربعة أدوية قالت إنها غير صالحة في علاج "كوفيد – 19" في المستشفيات، من حيث فاعليتها في تقليل عدد الوفيات.

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