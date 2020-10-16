البصرة تسجل حالتي انتحار لشاب وشابة

2020/10/16 | 11:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سجلت محافظة البصرة، اليوم الجمعة، حادثي انتحار منفصلين في المحافظة.

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