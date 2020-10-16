2020/10/16 | 11:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الراصد الجوي محمد علي، عن بدء

موسم الأمطار في العراق، ويستمر لمدة

شهر و3 أسابيع، تمهيداً لفصل الشتاء.

وذكر علي في تدوينة اليوم الجمعة، إن

“مطلع الشهر القادم ومنتصفه قد يكون له

بصمة رائعة على منا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق :3 اسابيع امطار مستمرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق :3 اسابيع امطار مستمرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).