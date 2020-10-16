قراءات العلمانيين اما تخلف او استهداف

2020/10/16 | 11:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامي جواد كاظم

الباحث المنصف هو الذي يتجرد عن العاطفة

وياخذ كل من كتب عن موضوع بحثه لا ان

يعتمد مدرسة دون اخرى ، فان فعل فهذا احد

امرين اما قلة تفكير وهو جزء من الغباء

او غاية دنيئة لاستهداف فكر معين

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