العراق.. تحقيق أرباح بملايين الدولارات من المنتج المحلي الزراعي

2020/10/16 | 11:11 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أكدت وزارة الزراعة، الجمعة، أنها حققت إيرادات مالية من المنتج المحلي الزراعية فضلًا عن توفير العملة الصعبة والحفاظ عليها داخل البلاد وعدم فقدانها بالاستيراد، فيما توعدت بشدة من يجرف البساتين الزراعية.

وقال الناطق باسم وزارة الزراعة حميد النايف، إن “الوزارة تمكنت من توفير ملايين الدولارات من المنتج الزراعي المحلي من محصولي الحنطة والشعير والخضراوات لهذا العام”، مشيراً إلى أن” هناك نحو مليون طن من الشعير وستمائة ألف طن من الحنطة ، هي فائضة عن الحاجة المحلية، ولها منافع مالية تدعم الاقتصاد الوطني”.

وأضاف النايف أن “المحاصيل الزراعية التي تم إنتاجها محلياً أسهمت في توفير العملة الصعبة داخل البلاد من خلال عدم استيراد المنتجات الزراعية من الخارج ، وأدت أيضاً إلى تشغيل العديد من الأيدي العاملة ، فضلاً عن زيادة المساحات الخضراء ، وأن لهذا مردودات إيجابية على المستوى الاقتصادي والدخل القومي للبلاد”.

وشدد على أن “وزارة الزراعة تعتمد سياقات مدروسة لحماية ودعم المنتج المحلي لمنع استيراد المنتجات الزراعية ،وتجنب خروج العملة الصعبة من البلاد”.

وبين النايف أن “وزارة الزراعة أقامت عشرات الدعاوى ضد بعض الأشخاص الذين قاموا بتجريف البساتين، وأن الجهات الأمنية تضرب بيد من حديد على كل من يحاول تجريف البساتين” مؤكداً أن “نسبة تجريف البساتين انخفضت بسبب الإجراءات الرادعة ، وأن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء عملية التجريف هذه”.انتهى29/ح

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