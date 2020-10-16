5 أسباب لشراء هواتف الآيفون 12 الجديدة

2020/10/16 | 11:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ….أعلنت شركة أبل الأمريكية عن أحدث هواتفها المنتظرة من قبل عشاقها وهي سلسلة الآيفون 12 الجديدة.جاءت السلسلة بفلسفة تصميم تعتبر مألوفة بالنسبة لمستخدمي هواتف الآيفون، حيث تتشابه بنفس لغة التصميم مع هواتف الآيفون 5 الذي سبق و أطلقته الشركة منذ اكثر من 7 سنوات.اليوم بدء الحجز المسبق على اجهزة الايفون 12 […]

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