زيارة متأخرة الى شيوعي مخضرم . - محمد السعدي

2020/10/16 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_السعدي زيارة متأخرة الى شيوعي مخضرم .



في يوم الخميس المصادف ١-;-٥-;- أكتوبر ٢-;-٠-;-٢-;-٠-;- .



تعنيت الى مدينة ( هلسنبوري ) لزيارة الرفيق والانسان والمناضل والشيوعي باقر إبراهيم الموسوي ( أبو خولة ) ، و في هذه المرة رافقني الأستاذ والقاضي زهير عبود كاظم للأطمئنان على صحته وسلامه روحه بعد المصاب الجلل الاخير ، الذي تعرض له بفقدان رفيقته وشريكة حياته عزيزة داخل حمود ( أم خولة ) ، ......





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