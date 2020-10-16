زيارة متأخرة الى شيوعي مخضرم . - محمد السعدي

#محمد_السعدي زيارة متأخرة الى شيوعي مخضرم .
في يوم الخميس المصادف ١-;-٥-;- أكتوبر ٢-;-٠-;-٢-;-٠-;- .
تعنيت الى مدينة ( هلسنبوري ) لزيارة الرفيق والانسان والمناضل والشيوعي باقر إبراهيم الموسوي ( أبو خولة ) ، و في هذه المرة رافقني الأستاذ والقاضي زهير عبود كاظم للأطمئنان على صحته وسلامه روحه بعد المصاب الجلل الاخير ، الذي تعرض له بفقدان رفيقته وشريكة حياته عزيزة داخل حمود ( أم خولة ) ، ......
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