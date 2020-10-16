الإنتاج المسرحي العربي المشترك ما بين أحلام الهواة وتقاليد النخبه - حسام الدين مسعد

2020/10/16 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسام_الدين_مسعد «الإنتاج المسرحي العربي المشترك »مابين احلام الهواة وتقاليد النخبه»»»»»»»»»»»»»»»»»»»دراويش المسرح يا ساده هم من يؤمنون برسالته وبدوره التوعوي فتر؟اهم ينتقلون في تصاعد سلمي يرتقوا به من المعرفة الماديه الي المعرفة النهائيه وهم من نلقبهم العارفين بالمسرح أو متصوفي المسرح الذين آثروا المسرح علي انفسهم .فزهدوا فيه وانفقوا اموالهم عليه من أجل بلوغ الرسالة التثقيفيه والتوعويه للمتلقيين في ......





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