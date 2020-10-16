2020/10/16 | 11:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ النجم البرازيلي السابق رونالدو نازاريو مواطنه نيمار، على انتزاع لقب ثاني هداف في تاريخ المنتخب البرازيلي.

وسجل نيمار 3 أهداف من الأربعة التي دكت بها البرازيل شباك بيرو 4-2 في ليما، خلال مباراة الفريقين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

وأصبح في جعبة مهاجم “البي إس جي” 64 هدفاً بقميص منتخب البرازيل، متفوقاً على “الظاهرة” (62 هدفاً)، وبات هو صاحب المركز الثاني خلف الأسطورة بيليه صاحب الـ77 هدفاً.

وأكد رونالدو تقديره لنيمار ومجهوده الوافر في صناعة الأهداف والتمريرات الحاسمة وإحراز الأهداف، معتبراً أن مهاجم الفريق الفرنسي يثبت كل يوم أنه يتجه نحو أن يكون لاعباً متكاملاً وأكثر نضجاً.

التالي

منذ 20 دقيقة

ميسي: “عدم المساواة أكبر المشكلات”

منذ ساعتين

إلغاء سباق فيتنام لفورمولا 1 بسبب كورونا

منذ 13 ساعة

رونالدو يواجه اتهامات من قبل الحكومة الإيطالية بعد إصابته بكورونا

منذ 21 ساعة

انتخاب هيئة ادارية جديدة لنادي نفط الجنوب

منذ 21 ساعة

علي عدنان: العالم العربي يتطلع بشغف لمونديال قطر 2022

منذ يومين

شفشينكو عن انتصاره على اسبانيا: اللاعبون تعلموا الدرس من مباراة فرنسا

منذ 3 أيام

إصابة كريستيانو رونالدو بـ كورونا

منذ 3 أيام

درجال يكشف نسب انجاز ملعب صلاح الدين

منذ 3 أيام

جائحة كورونا تلغي بطولة كأس الاردن

منذ 3 أيام

إنريكي يحتفي بعودة الجماهير للمدرجات

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“الظاهرة” يهنئ نيمار على كسر رقمه) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“الظاهرة” يهنئ نيمار على كسر رقمه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).