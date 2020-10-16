الأسهم اليابانية تهبط بالختام لتسجل خسائر أسبوعية

2020/10/16 | 11:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، مع عدم اليقين بشأن كورونا وصفقة التحفيز الأمريكية لتسجل خسائر أسبوعية.

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