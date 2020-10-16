ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل بقيادة قطاع السيارات

2020/10/16 | 11:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، بقيادة قطاع السيارات في محاولة لتعويض خسائرها بالأمس.

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