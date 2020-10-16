القبض على خمسة متهمين بالمتاجرة المخدرات في كربلاء

2020/10/16 | 11:24 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت مديرية شرطة كربلاء، اليوم الجمعة (16 تشرين الاول 2020)، القبض على خمسة متهمين بالمتاجرة المخدرات في المحافظة. وقالت المديرية في بيان لها، إن "قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة كربلاء، تمكن من إلقاء القبض على خمسة متهمين بالمتاجرة بالمخدرات".واضافت ان "مفارز قسم شؤون المخدرات، تمكنت من القبض على ثلاثة اشخاص في قضاء الهندية وضبطت بحوزتهم (74) حبة مخدرة و(٣غم) من مادة الكرستال أحدهم من خارج المحافظة."وتابعت بالقول:انه "تم متهم آخر يسكن احدى المحافظات المجاورة، وضبطت بحوزته عددا من الاشرطة التي تحتوي على حبوب مخدرة ومؤثرات عقلية عددها 146 حبة مختلفة الانواع".واشارت المديرية في البيان، انه "تم القبض على متهم هارب، صادر بحقه امر قبض وتحرٍي حيث ضبط بحوزته مادة الكرستال المخدرة وادوات للتعاطي ومسدس عيار 9 ملم."

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