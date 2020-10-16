روسيا تسجل ارتفاعاً جديداً بإصابات كورونا لم ترصده منذ بداية الجائحة

2020/10/16 | 11:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة (16 تشرين الأول 2020)، تسجيل 15150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة.

يتبع......

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