2020/10/16 | 11:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

تقام مباراة ريال مدريد وقادش ، في إطار مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني، مساء غد السبت، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وريال مدريد يحتل المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، بينما يملك قادش سبع نقاط فقط بالمرتبة التاسعة.

وانتصر الميرنجي خارج ملعبه على ليفانتي في الجولة الخامسة من الليغا، قبل فترة التوقف الدولي بهدفين دون رد، حيث سجل الهدفين كل من، فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما.

في المقابل تعادل قادش على ملعبه مع غرناطة بهدف مقابل هدف، في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، إذ تقدم خيرمان سانشيز للضيوف، قبل أن يتعادل إيفان أليجو لأصحاب الأرض.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد قادش سوف يكون مساء غد السبت في تمام الساعة (7:30 مساءً بتوقيت بغداد المحلي)، عبر قناة بي إن سبورت 1.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موعد مباراة ريال مدريد ضد قادش والقناة الناقلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موعد مباراة ريال مدريد ضد قادش والقناة الناقلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).