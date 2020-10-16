عوامل خطيرة تسبب ” الحمى النزفية ” وطرق الوقاية منها

2020/10/16 | 11:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- ما الذي تعرفه عن الحمى النزفية؟ وما هي أعراض الحمى النزفية وأسبابها؟ ومن الأكثر عرضة للإصابة بها؟ إليك أهم المعلومات.سوف نستعرض في هذا المقال كافة المعلومات المتعلقة بأعراض الحمى النزفية وأسبابها وطرق علاجها والوقاية منها: ما هي الحمى النزفية؟ يطلق مصطلح الحمى النزفية على مجموعة من الأمراض الفيروسية، والتي تختلف في شدتها […]

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