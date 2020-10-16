"مليون طن في الخزانات".. اليابان تستعد لإطلاق مياه فوكوشيما الملوثة بالإشعاع في البحر

2020/10/16 | 11:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تقارير إعلامية، الجمعة، أنه بعد ما يقرب من عقد من الزمان على كارثة فوكوشيما النووية، قررت الحكومة اليابانية إطلاق المياه الملوثة من المحطة المدمرة في البحر، مع توقع إعلان رسمي في وقت لاحق من هذا الشهر.

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