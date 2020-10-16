كورونا يصيب 39 مليون إنسان والصحة العالمية تحدد 4 ادوية غير فعالة لعلاجه

2020/10/16 | 11:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُسجّل أعداد ضحايا فايروس كورونا حول العالم ارتفاعا، اذ حصد المرض حتى الآن حياة 1.1 مليون شخص، فيما سُجلت 39 مليون إصابة منذ بدء تفشي الجائحة.

وسجلت الولايات المتحدة والهند والبرازيل والمكسيك أكثر من نصف أعداد الوفيات، والإصابات في العالم، بحسب آخر إصحاءات وأرقام جامعة "جونز هوبكنز".

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا، حيث حصد فيها الوباء أرواح أكثر 217 ألف شخص، وسجلت حتى الآن 8 ملايين إصابة.

وسجلت البرازيل أكثر من 152 ألف حالة وفاة، واقترب عدد الإصابات فيها من 5.2 مليون إصابة حتى الآن.

وفي الهند حصد الوباء أرواح أكثر من 111 ألف شخص، وسجلت السلطات الصحية أكثر من 7.3 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وتحتل المكسيك المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات، حيث تجاوزت فيها حصيلة الوفيات 85 ألفا، فيما تم تسجيل أكثر من 834 ألف إصابة حتى الآن.

وتعتبر بريطانيا أكثر الدول الأوروبية تضررا جراء تفشي الوباء حيث سجلت حتى الآن أكثر من 43 ألف وفاة وتجاوز عدد المصابين فيها 676 ألفا.

وتحتل إيطاليا المرتبة السادسة من حيث عدد الوفيات، وسجلت حتى الآن أكثر من 36 ألف وفاة، وارتفع عدد الإصابات فيها إلى نحو 382 ألفا منذ بدء تفشي الوباء.

أما في الشرق الأوسط فتعتبر إيران أكثر الدول تضررا جراء تفشي الوباء، وسجلت نحو 30 ألف وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات فيها 517 ألفا حتى الآن.

بينما تحتل روسيا المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات حيث سجلت حتى الآن مليون و346 ألف إصابة، إلا أن عدد الوفيات فيها قليل نسبيا، ولم يتجاوز 23400 وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

من جانبها حددت منظمة الصحة العالمية 4 أدوية قالت إنها غير صالحة في علاج كورونا في المستشفيات، من حيث فاعليتها في تقليل عدد الوفيات.

وذكرت المنظمة الدولية المختصة في هذا السياق الأدوية التالية: "ريمديسفير"، و" هيدروكسي كلوروكين "، و"لوبينافير ريتونافير"، و"انترفيرون".

وأشارت في هذا الشأن الى ان النتائج المرحلية من الدراسة السريرية أشارت إلى أن الأدوية الأربعة المذكورة، كما يبدو، لها تأثير ضئيل أو لا تأثير لها على مؤشر انخفاض الوفيات، بعد 28 يوما أو خلال عملية علاج "كوفيد – 19" في المستشفى.

وفي إطار دراسة سوليدارتي، التي تغطي أكثر من 30 دولة، رصد الخبراء تأثير العلاج بهذه الأدوية على الوفيات ومدة الإقامة في المستشفى.

يشار إلى أن شركة الأدوية الأمريكية "جلعاد ساينس" كانت أكدت أن استخدام دواء "ريمديسفير" الذي طورته لعلاج المرضى بعدوى فيروس كورونا، يقلص مدة الشفاء إلى أربعة أيام.

ووافقت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإسرائيل وبريطانيا وروسيا على استخدام دواء "ريمديسفير" في علاج المصابين بعدوى فيروس كورونا، وهو عقار طور في الأصل كجزء من اختبار لعلاج التهاب الكبد "سي" والفيروس المخلوي التنفسي، كما جرى اختباره أيضا لعلاج إيبولا، إلإ أن فعاليته لم تثبت.

PUKmedia عن وكالات

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