الصحة تؤكد صعوبة انتاج لقاح داخل العراق في ظل الأزمة المالية

2020/10/16 | 11:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الصحة صعوبة تصنيع لقاح كورونا في العراق في ظل الآزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

مدير عام الصحة العامة بالوزارة رياض عبد الأمير قال في بيان إن تصنيع اللقاح في العراق أمر صعب جدا لأنه يحتاج إلى تجارب كبيرة ولا تتوفر هذه الإمكانيات في ظل الازمة المالية، إضافة لكون تصنيع الادوية ما زال بشكل محدود في البلاد، إلا أن الأزمة المالية لن تؤثر على توفير وشراء اللقاح للمواطنين.

وأشار البيان إلى أن عملية التكهن ببقاء معدلات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا ضمن الأعداد الحالية صعبة جدا، لان ذلك يعتمد على التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.

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