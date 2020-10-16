2020/10/16 | 11:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة النقل احصائيات شهر أيلول الماضي الخاصة بالطائرات العابرة والقادمة والمغادرة للأجواء العراقية.

وأوضح مدير الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، علي محسن في بيان للوزارة أن عدد الطائرات العابرة في الأجواء العراقية بلغ أكثر من سبعة الاف وخمسمئة طائرة خلال أيلول الماضي، مؤكداً انسيابية الحركة الجوية في الفضاء العراقي بدون اي عارض او تلكؤ يذكر.

وأشار إلى أن الشركة العامة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني في مجال الطيران من خلال تقديم خدمات الملاحة الجوية الآمنة والفعالة ضمن المجال الجوي العراقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النقل: عدد الطائرات العابرة في الأجواء العراقية بلغ أكثر من 7500 طائرة خلال أيلول الماضي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة النقل: عدد الطائرات العابرة في الأجواء العراقية بلغ أكثر من 7500 طائرة خلال أيلول الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).