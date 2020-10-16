مقترح لإضافة مادتي الإعلام والقانون إلى المناهج الدراسية

2020/10/16 | 11:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استئناف الدوام من اختصاص خلية الأزمة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب، وجود مساع لإضافة مادتي الإعلام والقانون إلى المناهج الدراسية.

وقال رئيس اللجنة قصي الياسري في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "اللجنة فاتحت وزارة التربية لإضافة مادتي الإعلام والقانون ضمن المناهج الدراسية في المدارس، وأن الوزارة ستدرس هذا الموضوع، وتتخذ فيه القرار المناسب"، مبينًا أن "بعض الإعلاميين، وكذلك نقابة المحامين طالبوا بإضافة مادة الإعلام ومادة القانون ضمن المناهج التي تدرس للطلبة في المدارس".

وأضاف الياسري أن "كل القرارات التي صدرت من وزارة التربية كانت بالتنسيق مع لجنة التربية، والكثير من المقترحات تقدمت بها اللجنة إلى الوزارة تم إقرارها وعملت الوزارة على تطبيقها"، لافتًا إلى أن "لجنة التربية النيابية قدمت مقترحًا، يرى أن الرأي الأول والأخير بموضوع استئناف الدوام للعام الدراسي هو من اختصاص خلية الأزمة الحكومية باستشارة وزارتي الصحة والتربية".

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