الأمم المتحدة: نظام طهران متهم بقتل مئات المتظاهرين وإعدام العشرات

2020/10/16 | 11:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش هجوما لاذعا على إيران، منتقدا نظام طهران بقتل مئات المتظاهرين وإعدام العشرات.

ووصف غوتيريش انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بالجسيمة والمروعة فضلا عن قتل المتظاهرين وحالة القمع وحرمان الأقليات من حقوقها، مؤكدا أن حالة حقوق الإنسان في إيران، لا تزال مثار قلق بالغ بسبب الانتهاكات المتواصلة والجسيمة،واضاف أن قمعا عنيفا تم فيه استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة والمميتة في مواجهة الاحتجاجات على صعيد البلد في تشرين الثاني الفين وتسعة عشر.

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