القضاء الإيطالي يحقق في مخالفة رونالدو

2020/10/16 | 11:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد تقرير صحفي، اليوم الجمعة، أن المدعي العام الفيدرالي في إيطاليا، فتح تحقيقًا في مخالفة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، للبروتوكول الصحي في البلاد.

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