توقف خدمة تويتر على نطاق واسع.. والشركة توضح

2020/10/16 | 11:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_دولية توقفت خدمة تويتر عن العمل على نطاق واسع، الخميس، وسط انتقادات كثيرة يتعرض لها الموقع من المشرعين والمنظمين بالولايات المتحدة.ولم يتمكن عدد غير معروف من المستخدمين من الوصول إلى حساباتهم على الموقع والتطبيق على الأجهزة المحمولة، حيث سجل موقع Downdetector المتتبع لمواقع التواصل الاجتماعي، أكثر من 57000 تقرير بحلول الساعة 6 مساء بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة لينخفض بعد ذلك إلى بضع مئات بحلول الساعة 9 مساء.

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