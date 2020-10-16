احباط مخطط ارهابي لاستهداف “مزارعي العبارة” في ديالى

2020/10/16 | 11:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالىكشف الاتحاد المحلي للجميعات الفلاحية في ديالى، الجمعة، عن احباط مخطط ارهابي لاستهداف مزارعي العبارة شمال شرق المحافظة.وقال رئيس الاتحاد رعد مغامس التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الاجهزة الامنية في ناحية العبارة( 15كم شمال شرق بعقوبة) احبطت مخطط ارهابي لاستهداف مزارعي قرى الناحية من خلال نصب 5 عبوات ناسفة في بساتين وطرق زراعية لاستهدافهم لافتا الى ان 2 من العبوات انفجرتا يوم امس ما اسفر عن استشهاد فلاح واصابة اخر فيما تم تفكيك الثلاثة احداها عن طريق تفجيرها عن بعد صباج اليوم دون اي اصابات”.واضاف التميمي،ان” ماحدث مخطط ارهابي مدان لاستهداف مزارعي العبارة وهم يعلمون في بساتينهم لجني التمور داعيا الى ضرورة تعزيز اطار الامني لتفادي تكرار عمليات الاستهداف التي لها تداعيات سلبية على الامن وقطاع الزراعة بشكل عام”.وكان فلاح استشهد يوم امس واصيب اخر بانفجار عبوتين ناسفتين في بساتين العبارة”.انتهى 25 ف

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