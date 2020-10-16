بشار رسن يوجه رسالة الى الشعب الإيراني وجماهير بيرسبوليس

2020/10/16 | 11:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

وجه نجم المنتخب العراقي لكرة القدم بشار رسن، رسالة الى الجمهور الإيراني ونادي بيرسبوليس.

وقال رسن في مقطع فيديو عبر حسابه على “انستغرام” إنه “لن انسى وقوفكم معي، وارجوكم أن تتفهموا وضعي والقرار الذي اتخذته “شخصي” وبالتنسيق مع عائلتي”.

وأوضح بالقول، “لست لاعباً ايرانياً، كان يجب ان ارحل يوما ما، اتمنى ان تساعدوني وتدعموني في مشواري القادم، احبكم واتمنى السلام للشعب الايراني ولانصار بيرسبوليس”.

وتشير الانباء الى ان رسن سيرحل الى صفوف قطر القطري خلال الايم القليلة المقبلة.



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