2020/10/16 | 11:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برنامج المساعدة النقدية الخاصة بتصليح المساكن بهدف مساعدة أكثر من 11500 عائلة من اللبنانيين، اللاجئين وغيرهم بمبلغ 600 دولار أمريكي لتصليح بيوتهم المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت.

وأوضحت المفوضية في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، أن البرنامج يستفيد منه بشكل أساسي “الأشخاص الذين تضررت بيوتهم بشكل طفيف أو متوسط من الانفجار (الذي وقع في 4 أغسطس/ آب الماضي”.

ولفتت المفوضية أن المساعدات ستدفع لمرة واحدة بالدولار الأمريكي، كونها ستصرف على مواد البناء والمأوى التي تستورد وتباع بالدولار الأمريكي.

وأشار البيان إلى أن تحشد المفوضية تحشد ما مجموعه 35 مليون دولار أمريكي لاستجابتها الطارئة للأسر الأشد تضرراً والأكثر ضعفاً في بيروت.

ويشمل هذا المجموع 32.5 مليون دولار خاصة بعدة الإيواء وتصليح المساكن و2.5 مليون دولار لأنشطة الحماية على فترة ثلاثة أشهر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة: 7 ملايين دولار لعائلات المتضررين من انفجار مرفأ بيروت) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة: 7 ملايين دولار لعائلات المتضررين من انفجار مرفأ بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).