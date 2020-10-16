2020/10/16 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالعزيز_عبدالله_القناعي الكثير من الناس يدعي أو يشتكي بأن الزمن الحالي يفتقر إلى التربية والتعليم الصحيح، بعد الحديث عن أن تطور المجتمعات، تكنولوجيا وعلميا قد أفضى إلى تغيير كبير في سلوك وطبائع الناس، قد يكون إلى الأحسن أو الأسوأ بحسب البيئة وعوامل أخرى.



لكن ما يجمع هذه التحولات، وما يخلق هذا التطور أو التخلف، هو وجود عنصر التربية الذاتية أو الأسرية أو المجتمعية في حياة البشر، وقد أدى ظهور عدة مدارس بعلم التربية إلى اختل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمية الحضارية في العقل العربي - عبدالعزيز عبدالله القناعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمية الحضارية في العقل العربي - عبدالعزيز عبدالله القناعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).