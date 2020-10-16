2020/10/16 | 11:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

اعلنت الحكومة المكسيكية مساء الخميس، أنّ السلطات الأمريكية اعتقلت وزير الدفاع المكسيكي السابق سالفادور سيينفويغوس، لدى وصوله إلى مطار لوس أنجلوس، مشيرة إلى أنّ أسباب توقيف الوزير السابق لم تتّضح بعد.

وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد في تغريدة على تويتر: إنّ ”وزير الدفاع الوطني السابق الجنرال سالفادور سيينفويغوس ثيبيدا اعتقل في مطار لوس أنجلوس في كاليفورنيا“.

وأضاف أنّ دوافع توقيف الوزير السابق ”سيوضّحها خلال الساعات المقبلة، قنصل المكسيك في لوس أنجلوس“.

التعاون لمواجهة كورونا قد يدعم الدخل العالمي بـ9 تريليونات دولار بحلول 2025

تونس تتوقع عجزا للموازنة 14% في 2020

وتولّى سيينفويغوس حقيبة الدفاع من 2012 ولغاية 2018 في عهد الرئيس السابق إنريكي بينيا نييتو، وخلال تلك الفترة، اتّهمت منظمات حقوقية العديد من أفراد القوات المسلّحة المكسيكية بالتورّط في عمليات اختفاء مواطنين، بما في ذلك اختفاء 43 طالبا من مدينة أيوتثينابا في ولاية غيريرو (جنوب شرق) في العام 2014.

وهناك وزير سابق آخر من حكومة بينيا نييتو موقوف حاليا في نيويورك، وهو خينارو غارسيا لونا الذي كان يشغل حقيبة الأمن العام، والذي اعتقل في كانون الأول/ديسمبر 2019 في دالاس بولاية تكساس بتهمة التورّط في تهريب ما لا يقلّ عن 53 طنّا من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات الاميركية تعتقل وزيرًا لإحدى الدول فور وصوله مطار لوس انجلوس!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات الاميركية تعتقل وزيرًا لإحدى الدول فور وصوله مطار لوس انجلوس!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).