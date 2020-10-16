عودة إبراهيموفيتش وغياب رونالدو.. ابرز ملامح الجولة الرابعة من الكالتشيو

2020/10/16 | 11:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

يسجل النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش عودته بعد التوقف القسري نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك حين يتواجه وميلان مع فريقه السابق الجار اللدود إنتر ميلان غداً السبت، في الجولة 4 من الدوري الإيطالي التي تشهد غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس البطل بسبب “كوفيد-19”.

وفي الأسبوع الذي شهد حسم نقطة من رصيد نابولي وتخسيره مباراة الجولة الماضية مع يوفنتوس 0-3 بسبب تغيبه تذرعاً بإصابة لاعبين في صفوفه بفيروس كورونا، يبدو أن “كوفيد-19” سيكون له ثقله في تحديد وجهة المباريات بعد أن أدى إلى خسارة يوفنتوس لجهود نجمه رونالدو الذي سيغيب بشكل مؤكد عن مباراة السبت ضد كروتوني، إضافة الى اللقاء الأول لفريقه في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل ضد دينامو كييف الأوكراني.

وما صدر عن قائد يوفنتوس جورجيو كييليني يعكس تماماً الواقع الجديد الذي فرضه “كوفيد-19” حين قال “إن الفوز الحقيقي هو إنهاء الموسم، والنتيجة ثانوية، لا يمكننا التوقف، نحن لسنا قلقين، ولكن من الواضح أننا كثيراً ما نتحدث عن ذلك بيننا مع إدراك ما ينتظرنا”.

وتابع: “نحن لاعبو كرة القدم نعلم أننا معرضون للمخاطر، ونحن مستعدون لذلك، نحاول الحد منها قدر الإمكان مع اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة، يجب أن نمضي قدماً لأننا نعرف أن كرة القدم مهمة من الناحية الاقتصادية، ومن أجل القيمة الاجتماعية، في الأسابيع المقبلة ستكون هناك عمليات إغلاق أخرى، وأعتقد أن كرة القدم مهمة للناس”.

وخلافاً ليوفنتوس المتخوف من غياب رونالدو عن المواجهة المرتقبة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه في برشلونة الإسباني ضمن الجولة الثانية من دوري الأبطال في 28 الحالي، يخوض ميلان مباراته المحتسبة على أرض جاره اللدود إنتر بمشاركة إبراهيموفيش بعد تعافي ابن الـ39 عاماً من الفيروس.

ودخل إبراهيموفيتش الحجر الصحي بعد أن جاءت نتيجة فحصه إيجابية في 24 أيلول، أي بعد 4 أيام على قيادته ميلان للفوز بمباراته الأولى في الدوري على بولونيا 2-0 بتسجيله الهدفين.

ورغم غياب السويدي، واصل ميلان بدايته القوية في الدوري بفوزه بالمباراتين التاليتين، ليتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة مشاركة مع أتالانتا، كما حجز مقعده في دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” بعد تخطيه ثلاثة أدوار تمهيدية.

وبدوره، لم يفلت إنتر الذي حصد 7 نقاط من مبارياته الثلاث الأولى، من “كوفيد-19” إذ يبحث السبت، عن فوزه الخامس توالياً على جاره بغياب 6 لاعبين جاءت نتيجة فحوصهم إيجابية وهم أليساندرو باستوني والسلوفاكي ميلان شكرينيار والبلجيكي رديا ناينغولان والروماني أندري رادو وروبرتو غاليارديني والإنجليزي آشلي يونغ.

ويأمل المدرب أنتوني كونتي ألا يتأثر فريقه بهذه اللائحة من الغائبين التي قد ينضم إليها المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس بسبب الإرهاق الناجم عن مباراة بلاده مع بوليفيا 2-1 على ارتفاع 3600 متر فوق سطح البحر في لاباز، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022، وذلك بحسب ما أفادت صحيفة كورييري ديلو سبورت.

وسيشكل غياب لاوتارو ضربة لكونتي وفريقه، لاسيما أنه سجل 3 أهداف في المباريات الثلاث الأولى، وهو نفس رصيد شريكه في خط المقدمة البلجيكي روميلو لوكاكو.

وبعد أن سجل 13 هدفاً في مبارياته الثلاث الأولى ما خوله التربع على الصدارة، يسافر أتالانتا السبت، إلى الجنوب لمواجهة نابولي الغاضب من قرار تخسيره مباراته ضد يوفنتوس، ما تسبب بتراجعه إلى المركز الثامن في الترتيب بعد أن كان بين فرق الطليعة نتيجة فوزه بمباراتيه الأوليين.

ولم يرضخ الفريق الجنوبي للحكم الصادر بحقه وقرره الاستئناف بحثاً عن تعديل القرار الذي سمح ليوفنتوس بالصعود إلى المركز الرابع بسبع نقاط مباشرة أمام فريق المدرب جينارو غاتوزو قبل رحلته جنوباً لمواجهة العائد كروتوني.

ورغم وضع الفريق بأكمله في الحجر الصحي، كان رئيس النادي أندريا أنييلي واثقاً أن باستطاعة فريقه إنهاء الموسم “بسلاسة”، معتبراً أن الجميع يريد للمدرب الجديد بيرلو أن يتعثر في تجربته التدريبية الأولى.

وقال أنييلي في هذا الصدد: “الجميع يتطلع بفارغ الصبر لكي نتلقى بعض الهزائم، وما أن نتعثر، سيحاولون توجيه أسهمهم نحو يوفنتوس”.

ويبدو من الصعب أن يحصل هذا التعثر السبت ضد كروتوني الذي يتذيل الترتيب بعد تلقيه 10 أهداف خلال ثلاث مباريات في مستهل عودته إلى دوري الأضواء.

وقد تشهد مباراة السبت المشاركة الأولى للوافد الجديد فيديريكو كييزا مع يوفنتوس منذ انتقاله إليه من فيورنتينا مقابل 60 مليون يورو.

وفي ظل وجود عشرة لاعبين في العزل من أصل 18، ينتقل جنوى إلى فيرونا الإثنين، في ختام الجولة مثقلاً بالغيابات التي فرضها عليه “كوفيد-19” وتسببه بإرجاء مباراته في المرحلة الماضية مع تورينو.

ويبحث لاتسيو عن فوزه الثاني حين يحل السبت، ضيفاً على فيورنتينا، فيما يلعب جاره روما الأحد، على الملعب الأولمبي في العاصمة ضد بينيفينتو ساعياً أيضاً إلى فوزه الثاني.



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