2020/10/16 | 12:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع- كرار خليل

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد مختبراتها لفحص الإصابة بفيروس كورونا.

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية الصحة كان لديها مختبر واحد لفحص فيروس كورونا، في بداية الأزمة بشهر شباط، ولكن الوزارة وتحسباً لازدياد الحالات قامت بافتتاح مختبرات في بغداد وجميع المحافظات، والوصول تدريجياً إلى أكثر من 50 مختبراً"، لافتاً إلى أن "هذه المختبرات ليست جميعها انشاء جديداً ،وإنما البعض منها كان موجوداً في المحافظات وتم تخصيصها لفحص كورونا".

وكانت وزارة الصحة والبيئة قد افتتحت في وقت سابق عددا من المختبرات الخاصة بكورونا في بغداد والمحافظات فيما افتتحت محافظة النجف الأشرف مختبراً هو الأكبر في العراق، وتم افتتاحه وهو بمواصفات عالية وفنية لمواجهة جائحة كورونا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العامة تعلن زيادة مختبرات فحص كورونا ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العامة تعلن زيادة مختبرات فحص كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).