إنخفاض الذهب وهذه أسعاره في العراق اليوم

2020/10/16 | 12:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أنخفضت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الجمعة، ويبدو متجها صوب تكبد أول خسارة أسبوعية في 3 أسابيع، فيما يتمسك الدولار بمواصلة ارتفاعه.

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